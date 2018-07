A empresa deixou “vazar” na web um projeto chamado Tulalip, um possível buscador social

SÃO PAULO – A Microsoft tentou manter segredo, mas não deu: por erro, a empresa colocou no ar a “Tulalip”, projeto de rede social cujos detalhes ainda são desconhecidos. Quem descobriu o projeto foi o site Fusible, que ficou intrigado com a compra do domínio socl.com pela Microsoft.

Ao ir até o domínio, ele se deparou com uma página que apresenta um serviço de ‘busca social’.

“Com Tulalip você poderá encontrar o que precisa e compartilhar o que conhece de um modo mais fácil do que nunca”, diz a mensagem na home do site. Há integrações com Twitter e Facebook.

“Tulalip”, diz o Fusible, é o nome de uma tribo de nativos americanos localizada próxima à Redmond, em Washington, onde fica a sede da Microsoft.

Quando a imagem foi vazada, a Microsoft tirou imediatamente a página do ar. Um porta-voz da Microsoft disse que o Socl.com é um “projeto de design interno de uma das equipes de pesquisa da Microsoft que foi publicado na web por erro”.

A Microsoft já tem uma parceria entre o Bing, seu buscador, e o Facebook. A integração possibilita a personalização da busca com a inclusão de itens “curtidos” pelos contatos no Facebook nos resultados.

Além disso, vale lembrar: a MS é dona da rede Windows Live, que tem mais de 300 milhões de pessoas am todo o mundo.

