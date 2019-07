AP Photo/Mark Schiefelbein Em maio, a FedEx pediu desculpas por desviar e enviar pacotes da Huawei para lugares errados

O governo chinês acusou a empresa FedEx de reter deliberadamente a entrega de mais de 100 pacotes enviados pela Huawei, depois que a empresa norte-americana erroneamente transportou esses produtos, informou a imprensa local nesta sexta-feira, 26.

Em maio, a FedEx pediu desculpas por desviar e enviar alguns pacotes da Huawei para lugares errados. A gigante chinesa de telefonia celular anunciou que iria rever seus acordos com a empresa de distribuição depois do episódio.

No entanto, uma investigação do governo chinês, lançada no mês passado, acusou a FedEx de "reter" mais de 100 pacotes da Huawei, segundo a agência de notícias chinesa Xinhua. "Durante as investigações, foram descobertos outros indícios de como a FedEx violava as regras ", disse ele. Segundo o relatório, a versão da FedEx de que os pacotes não foram entregues após um "erro operacional" não concorda com os fatos.

A Huawei é um dos centros da disputa comercial entre a China e Estados Unidos. Washington avançou sua intenção de cortar o acesso da empresa chinesa a componentes fabricados por empresas norte-americanas. Em resposta, a China anunciou a criação de sua própria lista de empresas e empreendedores americanos "indignos de confiança", o que poderia ser o primeiro passo para sancionar empresas que se recusam a vender componentes para a Huawei.