SÃO PAULO – Membro de uma equipe de desenvolvedores para o sistema operacional da Apple para aparelhos móveis (iPhone OS ou iOS) desbloqueia o software menos de um dia após a fabricante anunciar a nova versão em evento.

MuscleNerd, usuário da comunidade Dev-Team publicou a notícia pelo seu Twitter, com direito a fotos comprovando o feito:

“iOS5 jailbroken on ipt4g: [link com foto1] [link com foto2] via limera1n + tethered boot..not too many surprises :)”. Para quem não entendeu: ele conta que fez o desbloqueio ou jailbreak – termo pelo qual o processo é conhecido – usando um iPod Touch 4G, para isso usou o método Limera1n, mas o processo demanda “tethered boot” que é a necessidade de ligar o aparelho a um computador toda vez que religá-lo, para mantê-lo desbloqueado. Por fim, o autor da façanha ainda debocha: “Sem muitas surpresas”.

Pelas imagens publicadas por MuscleNerd via Twitpic vê-se claramente o aplicativo Cydia, uma loja de apps não permitidos, que só poderia existir em um software desbloqueado; e outros que só se tornaram disponíveis no novo OS, como o Newsstand e o Reminders (saiba mais sobre eles aqui).

O iOS 5 foi anunciado ainda na sua versão beta, de teste. Até o lançamento da versão defintiva, a Apple pode cuidar de “tapar” esse buraco em seu software. Embora, se depender da enorme quantidade de “desbloqueadores” pelo mundo não seria uma grande surpresa se a versão final também levar um jailbreak pouco tempo depois da sua publicação.

