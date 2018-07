Função de acessibilidade permite abrir aplicativos, aumentar ou abaixar o volume e voltar para a tela principal

SÃO PAULO – No novo sistema operacional iOS 7, será possível controlar funções do iPhone/iPad com a cabeça. A nova função foi descoberta por um usuário anônimo através da versão para testes disponibilizada pela Apple.

O recurso faz parte das funções de “acessibilidade” do novo sistema, direcionadas a usuários com deficiência física.

Para ativar o reconhecimento dos movimentos da cabeça, é necessário entrar nas configurações do smartphone ou tablet e ir na seção de “Accessibility”. Lá dentro, o usuário seleciona “Switch Control” e depois, “Switches” (veja foto acima).

No vídeo exibido pelo site 9 To 5 Mac, o empresário Scott Buscemi demonstra como usar o recurso. Ele escolheu selecionar uma função ou aplicativo virando a cabeça para a esquerda. O botão “Home”, que volta para a tela principal, foi designado para o movimento para a direita.

Com a função ligada, o sistema passa a percorrer a tela, destacando as opções em sucessão. No ambiente das configurações, os comandos são destacados um de cada vez. Quando chega no comando desejado, basta o usuário virar a cabeça para a esquerda que ele é selecionado. A qualquer momento, se ele virar a cabeça para a direita, abre-se a tela principal do aparelho.

A mesma lógica vale para a tela principal, com os ícones dos aplicativos. O sistema percorre cada fileira de ícones, “acendendo” um aplicativo por vez. Quando chega no último ícone, recomeça o caminho. Na vez do aplicativo desejado, basta virar a cabeça para a esquerda para abri-lo.

O 9 to 5 Mac cita outros exemplos de comandos que podem ser controlados pela cabeça: iniciar o Siri, aumentar ou abaixar o volume ou abrir o App Switcher, a nova função que permite navegar por todos os aplicativos.

O iOS 7 será lançado em setembro.

