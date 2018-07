App de mensagens instantâneas da BlackBerry poderá ser baixado gratuitamente por usuários de smartphones rivais

TORONTO – A BlackBerry disse nesta quarta-feira, 18, que seu popular aplicativo de mensagens instantâneas BlackBerry Messenger estará disponível para dispositivos concorrentes que utilizam o software Android, do Google, e para o iPhone, da Apple neste final de semana.

A fabricante de smartphones canadense anunciou seus planos de abrir o serviço, conhecido como BBM, em maio.

O BBM, que já foi uma ferramenta única de envio de mensagens sem incorrer com custos de SMS, agora compete com produtos de mensagens instantâneas móveis do Facebook, Apple e outros, e menos diretamente com Twitter.

Os usuários do Android e do iPhone poderão obtê-lo no domingo. Ele será gratuito em ambos os casos.

A BlackBerry divulgou hoje um novo carro-chefe para sua linha de smartphones, o Z30.

/ com Reuters