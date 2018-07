Cerca de duzentas pessoas compareçam ao lançamento FOTO/AE

O iPad 2, segunda geração do tablet da Apple, finalmente chegou ao Brasil. Embora o governo federal tenha publicado uma medida na segunda-feira que visa isentar o produto de impostos, o modelo mais simples chegou por aqui por R$ 1.650, 103,38% mais caro do que nos Estados Unidos, onde é vendido por US$ 499 (R$ 810,78). O mais completo, com 3G e 64 GB, passou de US$699 para R$ 2,6 mil nas lojas brasileiras. Até a smart cover, uma simples capinha magnética que sai por US$39 nas Apple Stores norte-americanas, ganhou o incoerente preço de R$ 149. Sim, por uma capinha.

Pedro Wilson, o primeiro da fila FOTO/AE

Se o governo zerar a alíquota dos impostos PIS/Pasesp e Cofins para tablets produzidos no Brasil, como a Foxconn planeja fazer com o iPad, o preço deve diminuir 31%. Outra medida esperada deve incluir a cadeia de produção dos tablets no Processo Produtivo Básico (PPB), o que vai reduzir o IPI de 15% para 3%. Os dois incentivos fiscais devem fazer o preço dos tablets diminuir 36% para o consumidor final, desde que 20% das peças usadas sejam produzidas aqui.

Ainda assim, quem é applemaníaco de verdade não quis esperar o desconto – as pesquisas, afinal, mostram que eles têm mais poder aquisitivo do que os fãs de outras marcas- e formou fila no Shopping Iguatemi, que abriu em horário especial para recebê-los: meia noite. Para o lançamento, a Apple organizou um ambiente no terceiro piso do shopping, e as filas só puderam começar a se formar a partir das 22 horas, quando as outras lojas fecharam. As vendas começaram apenas na virada para o dia 27, quando os fanáticos pela Apple puderam finalmente ganhar as suas caixinhas e começar a engordurar as telas sensíveis ao toque dos seus iPads de segunda geração.

O estudante Pedro Wilson, o primeiro da fila, chegou às 15 horas, vindo de Santos, onde estuda biomedicina. “Não quis esperar esse desconto que vai vir com a isenção de impostos, acho que isso não vai sair nem em tempo para o Natal. Acho o preço do iPad absurdo, o mais caro do mundo, mas eu não quis esperar baixar, não consigo esperar nem até amanhã. Desde que fiquei sabendo que as vendas iriam começar no dias 27, fiquei com essa ideia fixa de ser o primeiro e consegui”, disse, ansioso. Quando a loja montada abriu e Pedro pôde pagar pelo seu iPad de 32 GB sem 3G, seu sentimento era de “realização”. “Finalmente. Estou me sentindo realizado. E morto. Vou logo dormir que amanhã tenho prova”.

Apenas à meia-noite as cerca de duzentas pessoas que compareceram ao evento puderam conferir o espaço montado para o lançamento, dividindo o espaço com “famosos” fura-fila como o humorista Marcelo Adnet, os músicos da banda Capital Inicial e o estilista Dudu Bertholini, que ao ser perguntado qual era o seu aplicativo preferido do iPad disse que era “a internet”.

Durante a madrugada, também começaram as vendas na internet, através da Apple Store. Na sexta-feira (27), todas as revendas da Apple em São Paulo e em outras cidades também começarão a comercializar o iPad 2. O novo aparelho da Apple vem equipado com um novo processador de dois núcleos (uma tecnologia proprietária que foi chamada de A5), além de câmeras traseira e frontal para realização de videoconferências.