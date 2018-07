Os iPads 2 já estão nas lojas brasileiras e agora é só aguardar o aval da Apple para que as vendas da segunda versão do tablet comecem de vez no Brasil. O Link entrou em contato com algumas revendedoras da Apple que confirmaram: o iPad 2 deve começar a ser vendido neste final de semana em lojas brasileiras — provavelmente na sexta-feira, 27 — quase dois meses depois da homologação pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Consumidor observa o iPad 2 durante o seu lançamento em uma loja da Apple em Zurique, Suíça. FOTO: Christian Hartmann/REUTERS – 25/03/2011

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Oficialmente a Apple não comenta o lançamento do iPad 2 no Brasil. Mas um vendedor confirmou à reportagem que os aparelhos “já haviam chegado” e “estavam no estoque” à espera do aval da Apple para o início das vendas. A expectativa é que o anúncio seja feito com pompa, como é de costume, e lojas abrindo especialmente à meia-noite e filas com consumidores ansiosos para comprar o seu produto.

O iPad 2 tem um processador mais rápido, é mais fino, tem câmera frontal e outras novidades. A nova versão foi apresentada em 2 de março por Steve Jobs e está a venda nos Estados Unidos há dois meses e meio. Lá o aparelho custa entre US$ 500 e US$ 830, dependendo do modelo e capacidade — o iPad 2 tem os mesmos preços da primeira versão do tablet.

Não se sabe ainda se a Apple adotará a mesma política de preços no Brasil. Os vendedores procurados pela reportagem não souberam dizer quais serão os preços do iPad 2. Atualmente a primeira versão custa a partir de R$ 1.300 (16 GB e Wi-Fi) no Brasil. O valor, que antes era de R$ 1.650, foi reduzido após o lançamento da segunda versão nos EUA.

No site da loja da Apple no Brasil, porém, só é possível encontrar as versões 64 GB Wi-Fi (R$ 2.000), 32 GB Wi-Fi+ 3G (R$ 2.100) e 64 GB Wi-Fi + 3G (R$ 2.400).

O iPad 2 já é vendido no Brasil de forma extraoficial — os preços vão de R$ 1,8 mil a R$ 3,5 mil.

—-

Leia mais:

• iPad 2 já pode ser vendido no Brasil

• iPad é o produto mais desejado no Brasil

• David Pogue: Detalhes que fazem a diferença

• iPad 2 mantém vantagem no preço

• Jobs sobe ao palco para lançar o iPad 2