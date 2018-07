Funcionário da loja da Apple de Zurique, Suíça, carrega caixas do iPad. FOTO: Christian Hartman/REUTERS — 25/03/2011

O segundo modelo do tablet da Apple será mesmo lançado nesta sexta-feira, 27. Na noite desta terça-feira, 24, revendedoras da Apple, Saraiva e Fast Shop, publicaram em seus sites os preços oficiais do aparelho. Em e-mail enviado a clientes, a Fast Shop também informou sobre a chegada do aparelho no fim desta semana. Assim como em todos os países em que lançou o iPad 2, a Apple vai manter o mesmo preço cobrado anteriormente pelo primeiro modelo no Brasil, a partir de R$ 1.650.

Na segunda-feira, o Link confirmou que o iPad 2 começaria a ser vendido nesta sexta-feira de acordo com funcionários das lojas revendedoras da Apple. O lançamento é esperado para a noite de quinta, na virada para sexta.

A versão mais simples custará R$ 1.649, com Wi-Fi e espaço de armazenamento de 16 gigabytes (GB). A versões de 32 GB e 64 GB, também apenas com conexão Wi-Fi, custarão R$ 1.899 e R$ 2.199 respectivamente. Já os modelos com conexão 3G são mais caros e custam R$ 2.049 (16 GB), R$ 2.299 (32 GB) e R$ 2.599 (64 GB), de acordo com a tabela de preços para revendedores. Os valores são à vista e não incluem eventuais pacotes de dados 3G de operadoras para acessar a internet usando o tablet.

Preço alto. O modelo mais simples do iPad 2 é 103,38% mais caro no Brasil do que nos Estados Unidos, onde ele é vendido por US$ 499 (R$ 810,78), segundo o preço oficial da Apple. Na segunda-feira, 23, o governo federal publicou a medida provisória 534 que tenta mudar essa diferença, zerando a alíquota dos impostos PIS/Pasesp e Cofins para tablets produzidos no Brasil, o que impactaria em uma redução de 31% no preço final. Outra medida esperada deve incluir a cadeia de produção dos tablets no Processo Produtivo Básico (PPB) o que vai reduzir o IPI de 15% para 3%. Os dois incentivos fiscais devem fazer o preço dos tablets diminuir 36% para o consumidor final, desde que 20% das peças usadas sejam produzidas no Brasil.

Como a Foxconn, montadora dos produtos da Apple, ainda não iniciou a produção no País, o iPad 2 deve demorar para se beneficiar das medidas do governo. E mesmo com os benefícios propostos, o valor reduzido — por volta de R$ 1.055 — ainda deve ficar acima do preço cobrado dos consumidores nos Estados Unidos.

O iPad 2. Além de ter também uma versão branca, o iPad 2 inclui duas câmeras, uma frontal e outra traseira que permitem tirar fotos, filmar e fazer vídeochamadas usando o aplicativo FaceTime. Ele também é mais fino e mais leve. Uma capa especial — apelidada de Smart Cover e vendida separadamente — pode ser usada como apoio para assistir a filmes ou digitar.

Tabela de preços publicada nos sites da Saraiva e da Fast Shop. FOTO: REPRODUÇÃO

