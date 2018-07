Fabricantes de componentes para o Apple iPad estão se preparando para uma nova rodada de produção no primeiro trimestre, revelaram fontes na sexta-feira, 10, e um deles informou que o produto será uma versão reformulada do popular computador tablet, oferecendo câmera frontal e traseira.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O iPad conquistou o mundo ao ser lançado, em janeiro, atraindo milhões de fãs e oferecendo um estímulo muito necessário ao setor mundial de tecnologia, que continua a enfrentar demanda incerta.

A Wintek, fabricante de chips para telas de toque, a fabricante de baterias Simplo Technology e a AVY Precision, uma empresa de capital fechado que produz tampas para aparelhos eletrônicos, estão entre os fornecedores para o próximo lote de iPads, informaram quatro pessoas conhecedoras da situação.

Duas delas se limitaram a confirmar que estavam se preparando para uma nova rodada de produção no primeiro trimestre, com os mesmos componentes fornecidos anteriormente ao iPad original, enquanto as outras duas disseram que os preparativos envolviam um novo iPad.

Uma delas informou que o modelo reformulado teria câmeras frontal e traseira, e a outra disse que o novo modelo seria mais esguio, leve e teria uma tela com resolução melhor.

Os fabricantes de módulos de câmera Genius Electronic Optical e Largan Precision também estão iniciando novos acordos de fornecimento com a Apple, disseram duas fontes, mas nenhuma delas confirmou a que produto os módulos seriam direcionados.

“Investir em ações relacionadas à Apple será um tema importante durante a maior parte do ano que vem”, disse Bevan Yeh, gerente de fundos na Prudential Securities Investment Trust, que administra cerca de sete bilhões de dólares de Taiwan (230 milhões de dólares) em capital de investimento e detém ações em fabricantes de componentes.

“A Apple continua a ser o principal propulsor para a maioria dos produtos de tecnologia, e isso ajudará a elevar as receitas de seus fornecedores ainda mais, em 2011,” disse.

/ Kelvin Soh e Argin Chang (REUTERS)