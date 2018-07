A Apple vai começar a vender a segunda versão do seu tablet iPad em abril do ano que vem. É o que afirma reportagem do tradicional jornal chinês Digitimes nesta terça-feira, 7. A publicação ouviu de fabricantes taiwanesas de peças que a Apple havia enviado um comunicado à sua fornecedora Foxconn Electronics pedindo um lote que varia de 400 mil a 600 mil unidades do novo aparelho a serem enviadas até fins de fevereiro de 2011.

A empresa de Steve Jobs planejava, segundo informação do jornal, exigir a remessa das suas fornecedoras em janeiro, mas em função de algumas partes do sistema ainda estarem em teste e a estabilização mais demorada que o esperado da nova fábrica da Foxconn em Chengdu, o prazo foi adiado.

O Digitimes soube que a Apple possui cerca de 1,8 milhões de iPads (o original) em estoque para o fim do ano e ainda vai pedir, no mínimo, outras 1,6 milhões de unidades do aparelho. A intenção da empresa é de diminuir os pedidos a fim de que os aparelhos restantes durem até o final de março, coincidindo com a data de lançamento do iPad 2.

A primeira versão do aparelho foi anunciada em janeiro de 2010 e lançada para o mercado estadunidense em abril. A partir de maio o iPad chegou a outras partes do mundo e agora na América Latina e na Coreia do Sul. Após vender mais de quatro milhões unidades só no terceiro trimestre (chegando 7,5 milhões), a Apple espera que com a chegada a esses novo mercados suas vendas no quarto trimestre cheguem a 7 milhões.