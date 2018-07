O iPad 3G + Wi-Fi chega nesta sexta, 30, às lojas dos Estados Unidos. Quem encomendou o modelo durante a pré-venda também receberá o aparelho pelo correio nessa data. As reservas do modelo com suporte para internet móvel foram mais baixas do que as para o iPad que se conecta apenas por Wi-Fi, lançado em 3 de abril.

Custando 130 dólares a mais que o primeiro modelo lançado, o iPad com 3G deve estar disponível no final de maio na Austrália, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Espanha, Suíça e Reino Unido. Para os outros países, ainda não há previsão de lançamento nem para o iPad Wi-Fi, que deve ter sua pré-venda iniciada no dia 10 de maio.

Por enquanto, o oparelho com 3G não funcionará fora dos EUA, onde é conectado à rede pela At&T. Aqui no Brasil, a conexão dependerá de um diferente tipo de chip SIM que ainda não está disponível por aqui.

Os parelhos já estão sendo distrbuídos e algumas pessoas que o deixaram encomendado já receberam o iPad 3G em casa.