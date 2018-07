O site iFixit comprou um iPad 3G no primeiro dia de vendas do aparelho para, é claro, desmontá-lo. As diferenças entre a nova versão e a que tem apenas Wi-Fi são notáveis de fora do iPad, e inclusive alteram a maneira de desmontá-lo: uma janela de radiofrequência fica no topo do iPad e melhora a recepção do sinal das cinco que o aparelho tem (entre Bluetooth, Wi-Fi, GPS…)

Jailbreak

O Hacker MuscleNerd divulgou vídeo provando que já conseguiu fazer jailbreak do novo iPad sem maiores dificuldades:

Restrições para ver vídeo?

No iPhone, você não pode fazer chamadas de voz no Skype se estiver usando uma conexão 3G. Os consumidores estão reclamando que a mesma lógica foi aplicada para alguns aplicativos de vídeo no iPad. O player de programação da rede americana ABC não funciona na conexão 3G, e o app do Netflix exibe vídeos com qualidade bem mais baixa.

Enquanto o motivo para restringir o uso do Skype envolve interesses de grandes companhias telefônicas, nesse caso a proibição se trata provavelmente de uma medida para conter o excesso de uso de banda, que pode sobrecarregar as redes das operadoras. Os usuários do novo iPad relataram que até o preview dos vídeos da iTunes Store são exibidos com qualidade mais baixa.