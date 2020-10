Apple O iPad Air chega em cinco cores – preto, prata, rosa, dourado, azul e verde, com tela de 10,9 polegadas e chip A14 Bionic

A Apple anunciou que as vendas do iPad 8 e o o novo iPad Air começa nesta sexta-feira, 16, no Brasil. Os modelos foram lançados durante um evento no mês de setembro e por aqui chegam com preços de R$ 4 mil até R$ 10,3 mil no site da marca.

A 8ª geração o iPad "tradicional" trouxe tela de 10,2 polegadas, chip A12 Bionic e bateria que pode durar até 10 horas, segundo a empresa. O modelo é a aposta para quem quer uma versão atualizada do dispositivo sem as características Pro ou um design mais moderno e colorido. Todos os novos modelos também já terão suporte do iPadOS 14 e oferecerá os novos recursos que a Apple mostrou para a próxima atualização de software, incluindo os novos recursos do Apple Pencil, como o uso de textos escritos à mão.

Já o iPad Air foi lançado com destaque nas novas cores e no formato, com cantos achatados e metálicos, semelhante ao iPhone 12 — e com ares de iPhone 5. A versão mais leve dos dispositivos chega em cinco cores – preto, prata, rosa, dourado, azul e verde, com tela de 10,9 polegadas e chip A14 Bionic.

As bordas menores — e mais espaço de tela — também foram incluídas no iPad Air e, com isso, o leitor de impressões digitais migrou para o botão de on/off do dispositivo, que fica na lateral.

Os dois aparelhos também possuem a opção de conexão de telefonia celular (4G), que permite o acesso à internet por um plano próprio com operadora de celulares. O iPad 8 pode ser encontrado com 32GB ou 128GB de armazenamento, enquanto no iPad Air estão disponíveis versões de 64GB e 256GB. No site da Apple já é possível encontrar todos os iPads lançados neste ano de comemoração aos 10 anos do dispositivo á venda.

Confira os preços do iPad 8 e iPad Air no Brasil

iPad (8ª geração):

32 GB: R$ 4 mil

32 GB + 4G:R$ 5,6 mil

128 GB: R$ 5,2 mil

128 GB + 4G: R$ 6,8 mil

iPad Air:

64 GB:R$ 7 mil

64 GB + celular: R$ 8,6 mil

256 GB: R$ 8,7 mil

256 GB + 4G: R$ 10,3 mil