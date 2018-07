Novo tablet da companhia chega às lojas nesta sexta-feira, 29; aparelho foi considerado de “difícil conserto” por site

SÃO PAULO – O novo iPad já está no ar. Chamado de iPad Air, o tablet da Apple pode ser encontrado à venda nas lojas da empresa nos Estados Unidos, e também na Apple Store online.

No mercado americano, a versão só com Wi-Fi chegou ao mercado por US$ 499, e a que combina um pacote com Wi-Fi e o uso de dados móveis, por US$ 629.

Mais fino e mais leve que seu antecessor, o novo iPad tem 7,5 mm de espessura, pesa 450 gramas e tem tela de retina de 9,7 polegadas.

Seu chip é o A7, o mesmo do iPhone 5S, de 64 bits, duas vezes mais potente que o A6X, e o tablet tem câmera de 5MP e vídeo 1080p. A bateria tem previsão de 10 horas de duranção.

Conserto

Mesmo tendo sido lançado hoje, a equipe do iFixit, site conhecido por investigar a estrutura de gadgets, já desmontou a estrutura do novo tablet. Cheio de detalhes técnicos, o relatório do site diz que o iPad Air é bastante difícil de ser consertado, caso existam problemas com ele – o tablet recebeu nota 2 de 10 (sendo 10 o mais fácil de se reparar).

Entre os problemas destacados pela equipe do iFixit, está o fato de que o painel frontal é colado ao resto do aparelho, o que aumenta as chances de quebra do vidro da tela durante o um reparo, além de muitos adesivos dificultarem a retirada da bateria do aparelho, caso ela precise ser substituída.

