De acordo com uma pesquisa feita pela empresa Forrester Research, metade das compras eletrônicas realizadas em dispositivos móveis já são por meio de tablets — em especial o iPad — , e essa parcela tende a aumentar ainda mais durante este ano. O estudo consultou vendedores online, que informam que quase a metade do que eles consideram tráfego móvel está vindo de tablets.

Segundo um analista da Forrester, apesar de o iPad só ter sido lançado há um ano, já está provado que ele é um excelente direcionador de tráfego dentre os aparelhos móveis. Para a empresa de pesquisas, o formato menor do smartphones não é o ideal para se realizar compras e eles devem continuar apenas complementando o tráfego gerado por computadores tradicionais.

Por sua vez, a participação dos tablets no tráfego medido por sites de compras online deve crescer, pois esses aparelhos “libertam os compradores de seus desktops, possibilitando uma navegação fácil na sala de estar, no ônibus indo para o trabalho, ou no aeroporto”, diz o analista.

Nem tão social assim

Mas a pesquisa também traz uma notícia desanimadora para os muitos que acreditavam que as redes sociais — o Facebook, em especial — seriam o ambiente ideal para que as vendas eletrônicas disparassem. Segundo a Forrester, o “comércio social” simplemente não decolou.

Ano após ano, vendedores online, como a Amazon, viram seus negócios crescer a passos largos. Mas o mesmo não aconteceu quando se leva em conta a participação das mídias sociais nesse crescimento.

Mesmo com a maioria dos comerciantes eletrônicos se esforçando para estabelecer presença nas redes sociais dende o final de 2008, segundo pesquisas da Forrester, menos de 40% dizem, hoje, serem capazes de quantificar o retorno desse investimento. E apenas cerca de 28% deles afimam que estratégias de mídias sociais os ajudaram a aumentar seus negócios de uma forma perceptível.