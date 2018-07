Pesquisa analisou hábitos de leitura de notícias no iPad. FOTO: Luke MacGregor/REUTERS

O que os usuários do iPad acham do aparelho? Para saber essa questão e, mais especificamente, o nível de satisfação dessas pessoas quanto ao uso do tablet para acompanhar notícias, uma equipe da Escola de Jornalismo de Missouri realizou uma pesquisa com 1.609 donos de iPad e constatou que os usuários estão satisfeitos com o produto, que ele é usado na maior parte do tempo para o consumo de notícias e que muitos dos que ainda mantêm uma assinatura de um jornal impresso já cogitam cancelá-la e ficar apenas no digital.

Vamos ao veredicto dos entrevistados (a pesquisa completa, em inglês, você confere aqui):

Nível de satisfação e tempo gasto

- Mais de nove entre dez se dizem satisfeitos: 70,2% muito satisfeitos e 23,4% um pouco satisfeitos.

- 76,1% estão muito inclinados a recomendar o iPad para um amigo.

- 62,7% gastam mais de uma hora de um dia regular usando o iPad e 28,3% passam mais e duas horas.

Modos de usar

- Acompanhar notícias recentes e grandes eventos que estão ocorrendo é o principal uso do iPad, com 84,4%; ler livros, jornais e revistas vem em seguida com 81,5%; navegar pela internet com 80,8%; e checar e responder e-mails 75,8%.

- Mais de três quartos, 78,6%, passam 30 minutos de seu dia lendo notícias no iPad. Os entrevistados responderam em quais outras mídias eles gastavam o mesmo tempo consumindo notícias, e as porcentagens foram bem menores: televisão (52,5%), computadores (50,7%), edição de domingo do jornal impresso (30,7%) e edição normal do jornal impresso (18,8%).

- Quase metade (48,9%) passam uma hora ou mais usando o iPad especificamente para consumir notícias.

Para ler notícias

- Mais de nove entre dez se mostraram inclinados a consumir as notícias de um veículo por de seu aplicativo em vez de navegar pelo site (71,8% estão muito dispostos e 21,2% estão medianamente dispostos).

- 931 entrevistados afirmaram serem assinantes de um jornal impresso . Mais da metade (58,1%) dos entrevistados que assinam jornal impresso e usam o iPad para ler notícias durante mais de uma hora do dia estão muito dispostos a cancelar a assinatura do jornal impresso.

- 10,7% dos entrevistados afirmaram que cancelaram suas assinaturas de jornal e passaram a ler as notícias apenas no iPad.