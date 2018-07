Grupo hacker alega que uma das IDs da Apple supostamente roubadas pertence ao presidente dos EUA

Barack Obama com seu iPad sobre a mesa na Casa Branca. FOTO: Divulgação/TheWhiteHouse

SÃO PAULO – O grupo que alega ter roubado 12 milhões de IDs Apple do notebook de um agente especial do FBI, vangloria-se agora de ter encontrado dados que indicam que uma das IDs pertence ao presidente dos Estados Unidos. O FBI comunicou por meio de nota nesta terça-feira, 11, que não encontrou evidências de ataques na máquina e que não possuía tais informações.

A ID em questão é a “hobamain”. O Mashable sugere que a palavra pode ser uma combinação da inicial do nome do meio do presidente (“Hussein”), com seu primeiro nome e a palavra “main” (ou “principal”). Para sustentar o boato, ainda há dois fatores: Obama é um grande dos aparelhos Apple e ganhou um iPad das mãos de Steve Jobs em 2010; os IDs estariam na máquina do agente Christopher K. Stangl, supervisor na divisão regional de cibersegurança do FBI.

Diz o Mashable:

“Provavelmente tem algo a ver com a National Cyber Forensics and Training Alliance (NCFTA), uma organização sem fins lucrativos que permite que grandes empresas e agências governamentais compartilhem informações de cibersegurança, e colaborem de forma estreita com escritório local do FBI.”

A Casa Branca não se pronunciou sobre o assunto.