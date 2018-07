Balanço trimestral da empresa de Steve Jobs trouxe um novo recorde nos lucros: US$ 7,31 bilhões, o dobro do ano passado

SÃO PAULO – A Apple revelou nesta terça-feira, 19, o seu balanço fiscal para o trimestre, que trouxe um novo recorde de lucros. A empresa fechou o período com uma receita de US$ 28,57 bilhões, um valor 82% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, e com um lucro de US$ 7,31 bilhões, 125% maior.

—-

Os números refletem principalmente o aumento nas vendas do iPad (1 e 2) e dos vários modelos do iPhone. O tablet atingiu 9,25 milhões de unidades vendidas, 183% mais que no ano passado, enquanto 20,3 milhões de iPhones foram comercializados entre abril e junho de 2011. Os Macs também ajudaram nas estatísticas, com um total de 3,95 milhões de unidades vendidas e um aumento de 14% em relação ao ano passado.

Apenas o iPod tem perdido mercado (20% menor), com 7,54 milhões de unidades vendidas em relação às 9,41 milhões de unidades que a Apple vendeu em 2010.