O primeiro iPad comprado no Japão. FOTO: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

O iPad 3G 16GB foi eleito o produto móvel do ano pela revista americana Wired. O tablet de 9,7 polegadas fez Jobs sorrir esse ano. Lançado no mercado norte-americano no início de abril, as vendas do aparelho passaram de 2 milhões de unidades em menos de dois meses e abalou não só o mercado de tablets e leitores digitais, mas também o de laptops.

Em meados de outubro as ações da empresa batiam os US$ 300 dólares, graças aos investidores que assistiram o iPad puxar as vendas da Apple, na esteira do iPhone.

Segundo relatórios da Gartner, até outubro, quase 20 milhões de tablets foram vendidos em 2010, número inflacionado após a vinda do iPad ao mundo. A consultoria prevê ainda que esse número tende a aumentar 181% em 2011 e 10 vezes isso para 2014 (chegando a 208 milhões de unidades vendidas).

Diferentemente do que achava o presidente estadunidense Barack Obama em maio, a Wired eleva o iPad e se anima com o seu 3G e a possibilidade de estar conectado com ele em todos os lugares. Não fosse só isso, a revista ainda decreta a morte dos computadores portáteis. Para ela “o laptop está no fim. Você pode já ter comprado o seu último. Nós atingimos o futuro e ele combina muito com o iPad”.

Tudo muito bonito e contente, mas não é tudo bem assim. A revista pondera que o aparelho ainda pode evoluir, como por exemplo colocando nele uma câmera, um display de Retina superforte, e ainda pede para serem liberados da AT&T, a empresa de telefonia que vende o aparelho por lá. Por fim, assegura que, em breve, todos terão um iPad em mãos. “Se você não possui um ainda, logo você terá”.

