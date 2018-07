Apesar de boa parte dos macmaníacos ter garantido o seu iPad em abril, quando o tablet chegou às lojas dos Estados Unidos, ainda sobrou gente suficiente para garantir o sucesso do lançamento nacional. O iPad começou a ser vendido a meia-noite desta sexta-feira, 3, através de e-commerce ou em lojas especializadas.

O iPad brasileiro tem preço mínimo de R$ 1.650 e, segundo pesquisa da Macworld, é o mais caro do mundo. O país também foi preterido pela Apple na agenda de lançamentos sul-americana: Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Peru receberam o tablet ainda em setembro.

A Apple não revela números sobre o lançamento, mas estima-se que até 50 mil tablets chegaram ao Brasil nesse primeiro lote. O segundo lote já é esperado para as próximas semanas e, segundo informações da Fnac, a quantidade deve ser suficiente para o período de festas de fim de ano. “As chances de que o iPad chegue ao fim de dezembro em falta são mínimas”, revelou a assessoria de imprensa da loja.

Algumas das curiosidades também reveladas ao fim do primeiro dia de vendas do iPad foi a grande saída para estados do Nordeste do país, como Pernambuco e Ceará, e o fato de que as vendas online chegam a superar em até dez vezes os resultados das mais bem-sucedidas lojas físicas. Em alguns sites, como o Submarino, o tablet já está esgotado.