Alegando que o iPad pode sobrecarregar suas redes de internet, as universidades norte-americanas Princeton e George Washington vetaram o uso do aparelho da Apple dentro de seus campi, segundo reportagem do jornal Wall Street Journal.

A Universidade George Washington afirmou no início do mês que sua rede wireless não suporta os principais aparelhos da Apple: iPad, iPhone e iPod. Já Princeton bloqueou a conexão de diversos aparelhos dentro de seus domínios, para evitar problemas maiores na conexão de toda a universidade – e garante já estar trabalhando junto com a Apple para resolver esses problemas.

A Universidade de Cornell também relatou problemas com o tablet. Steve Schuster, diretor de tecnologia da instituição, disse estar “trabalhando para garantir que o iPad não afete de forma devastadora a nossa conexão”. Schuster ainda lembra que quando o iPhone foi lançado, a rede de internet da universidade também ficou sobrecarregada.