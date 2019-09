Apple Novo iPad tem tela de 10,2 polegadas

O iPad 'tradicional' com tela de 9,7 polegadas foi renovado. No evento desta terça, 10, a companhia anunciou que a sétima geração do aparelho terá tela de 10,2 polegadas ( 3,5 milhões de pixels). Ele se junta a linha de tablets da empresa que já conta com iPad Mini, iPad Air e iPad Pro. Custará a partir de US$ 330 nos EUA e US$ 300 para estudantes e escolas.

Ele entra em pré-venda hoje nos EUA e chega às lojas no dia 30. Ele terá processador A10 Fusion, bateria de 10 horas, conector para teclado e câmera de 8 MP. Além disso, é feito de alumínio 100% reciclado.

É o primeiro iPad que usará toda a funcionalidade do iPad OS, sistema operacional que aproxima o tablet de um notebook comum. O iPad OS foi anunciado em evento para desenvolvedores em junho: até então, os tablets da Apple usavam o sistema operacional iOS, o mesmo do iPhone, o que limitava os recursos de desenvolvedores para criarem aplicativos que poderiam turbinar o iPad.