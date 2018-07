O hacker Geohot supostamente conseguiu quebrar os códigos de segurança do iPad usando um sistema parecido com o usado para desbloquear o iPhone (conhecido como ‘blackra1n’) para instalar aplicativos modificados dentro do tablet da Apple, lançado há uma semana.

Ele publicou uma imagem do iPad rodando o Cydia, um programa alternativo que é um repositório de aplicativos que não podem ser publicados na App Store por causa das políticas da Apple.

Também foi publicado um vídeo na web com o iPad desbloqueado rodando um emulador do Nintendo 64.

Ainda não há informações quando e se um programa para desbloquear o iPad estará disponível.