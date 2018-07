Foi necessário apenas um dia para que o hacker MuscleNerd anunciasse o jailbreak do iPad. O jailbreak é a primeira etapa no desbloqueio de um aparelho, pois garante ao hacker acesso à raiz do sistema. O feito foi anunciado pelo Twitter.

Segundo o hacker, o desbloqueio foi conseguido usando uma variação do Spirit – um tipo de crack feito através do navegador, usado para desbloquear o sistema operacional do iPhone. Apesar do iPad utilizar o iPhone OS 3.2, o sistema não corrigiu todas as falhas de segurança encontradas na versão 3.1.3, facilitando o uso do Spirit.

Com o jailbreak é possível instalar aplicativos não-autorizados no iPad. No entanto, o processo ainda não foi automatizado e deve continuar restrito a desenvolvedores por algum tempo. Como a política da Apple desestimula o desbloqueio do aparelho, sempre existirá o risco de que a operação – e o próprio iPad – deixem de funcionar em uma eventual atualização do sistema.

