Tablet com tela de 7,9 polegadas começou a ser vendido no Brasil nesta terça-feira por varejistas, operadoras e a Apple

SÃO PAULO – O consumidor brasileiro que quiser comprar um iPad Mini no Brasil pagará ao menos R$ 1 .200 pelo aparelho, em sua versão mais simples com armazenamento de 16 gigabytes (16 GB) e apenas conexão Wi-Fi. Os modelos que incluem ainda conexão com a rede de celular (3G ou 4G) custam R$ 1.649 na maior parte dos varejistas que passaram a comercializar o tablet nesta terça-feira, 25. O aparelho chega ao Brasil oito meses depois de ser lançado nos Estados Unidos.

Foto: Jim Wilson/The New York Times

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O iPad Mini, que chegou às lojas brasileiras hoje, é vendido pela Apple pelos preços de R$ 1.299 (16GB Wi-Fi), R$ 1.549 (32GB, Wi-Fi), R$ 1.799 (64GB, Wi-Fi), R$ 1.649 (16 GB, 3G/4G), R$ 1.899 (32 GB, 3G/4G) e R$ 2.149 (64GB, 3G/4G).

Boa parte dos varejistas adotou o mesmo valor da Apple em seus sites de comércio eletrônico. Alguns, porém, oferecem descontos para compras à vista.

Na operadora Claro, o aparelho com conexão 3G/4G e 16 GB custará R$ 1.349 no pré-pago e cerca de R$ 1.200 no plano pós-pago. No caso do pós-pago, o cliente ainda paga uma mensalidade de R$ 49,90 pela franquia de dados 3G, o que, em doze meses, totaliza um valor de R$ 1.798,80.

A TIM informou que venderá o aparelho a partir do dia 1º de julho, por R$ 1.649 (versão 3G 16GB) no pré-pago e R$ 1.560, no pós-pago, para clientes que contratarem um plano de dados (Liberty Web Tablet), com mensalidade de R$ 49,90.

Além das operadoras e da Apple, ao menos 11 varejistas iniciaram as vendas do tablet nesta terça-feira (Fnac, Saraiva, Extra, Ponto Frio, Submarino, Americanas, Magazine Luiza, Fast Shop, Walmart, Shoptime e iPlace ).

O iPad Mini foi lançado em outubro pela Apple, em resposta ao crescimento das vendas de tablets concorrentes com tamanhos menores. Com tela de 7,9 polegadas e 308 gramas, o iPad Mini é menor e mais leve do que o modelo tradicional, que tem tela de 10 polegadas e 601 gramas (veja a comparação entre ele).

Nos EUA, o iPad Mini custa a partir de US$ 329 (R$ 745), na versão de 16 GB apenas com conexão Wi-Fi. O preço do modelo de 16GB com conexão 3G é de US$ 459 (R$ 1.040).