UPDATE Versão menor de tablet da Apple já estaria sendo fabricada na Foxconn do Brasil

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – A Apple pode lançar uma versão menor do iPad no começo de novembro, caso o rumor noticiado na Fortune se confirme. Citando “um grande investidor” da companhia fundada por Steve Jobs (1955-2011), o site da revista conta que a imprensa pode aguardar o convite para o evento de apresentação do aparelho no dia 10 de outubro.

Se a Apple seguir o prazo que costuma adotar nos lançamentos, a entrega de um convite no dia 10 de outubro indica a realização de um evento no dia 17 de outubro, diz a Fortune. O site de tecnologia GigaOM vê sentido na agenda, já que a Apple prefere fazer eventos nas quartas-feiras. As vendas do aparelho, nesse caso, começariam no dia 2 de novembro.

A Apple não comentou o assunto, segundo a Fortune. A empresa é conhecida por manter segredo em relação ao desenvolvimento e aos anúncios de seus produtos. Às vésperas do lançamento do iPhone 5, muitos rumores foram noticiados, e a Apple se manteve em silêncio. A maioria deles se confirmou.

Boatos sobre um iPad menor circulam há meses por blogs e sites de tecnologias, que chamam o futuro tablet de “iPad mini” ou “mini-iPad). Muitos acreditavam, aliás, na possibilidade de a companhia lançar o aparelho junto com o iPhone 5. Mas as novidades extras ficaram por conta de uma nova linha de iPods, o novo sistema operacional (iOS 6), um iTunes melhorado e um novo fone, batizado de EarPods.

Fotos publicadas pelo site chinês BoLoPad, que supostamente teve acesso a um protótipo do tablet, indicam que a tela do mini iPad teria 7,85 polegadas. As imagens também mostram uma entrada menor para o cabo – uma novidade que começou com o iPhone 5 e deve aparecer nos futuros dispositivos móveis da empresa.

UPDATE Outro rumor veio do site japonês Macotakara, que publicou que o novo tablet estaria já sendo produzido numa unidade brasileira da Foxconn. A MacMagazine usou o Google Tradutor para obter a seguinte informação: “Segundo minha fonte, a produção do iPad mini foi iniciada na fábrica brasileira. Eu não tenho informações se ele foi produzido em fábrica chinesa, ainda”.

Ideia reconsiderada

Publicamente, Steve Jobs sempre condenou a produção de um iPad mini, dizendo que todos os tablets menores que o iPad estariam mortos logo que lançados. Mas uma troca de e-mails entre executivos da Apple, revelada recentemente, mostrou a abertura da companhia para a ideia de um tablet de sete polegadas.

Sites de tecnologia e analistas acreditam que a demanda pelo iPad mini pode ser enorme. A aposta se baseia no fato de o aparelho menor custar em torno de US$ 300, 200 dólares a menos que os US$ 500 cobrados atualmente para a versão mais simples da terceira geração do iPad.

Vídeo chinês levanta suspeitas

Já o site Giz China exibiu um vídeo com um protótipo do iPad menor que teria sido comprado numa feira por R$ 25.

A autenticidade do modelo foi questionada, especialmente pelo tamanho desproporcional do logo da maçã na parte traseira.

*com Redação Link