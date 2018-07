O escritor e blogueiro americano Robert Scoble levantou uma questão interessante. O iPad não serve para os adolescentes. Em uma conversa com seu filho de 16 anos, o garoto disse que o lançamento da Apple é na verdade um iFail.

O adolescente criticou que o iPad não traz grandes vantagens para estudantes que já têm um notebook da Apple ou um iPhone. Além disso, a falta de livros escolares, de reconhecimento de escrita para tomar notas na sala de aula, da possibilidade de imprimir documentos e de uma câmera torna o iPad ainda menos atraente para um garoto, estudante, como ele. Os games do iPad também não atraem, porque não irão substituir consoles como o Xbox 360.

As incompatibilidade com certo tipos de arquivos é mais um problema, principalmente se o garoto quiser assisitir a vídeos enviados pelos amigos. Como o iPad não é compatível com Flash, não rodará, em um primeiro momento, os vídeos do YouTube, por exemplo.