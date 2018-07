Logo ali. Fábrica da Foxconn em Jundiaí, interior de São Paulo. FOTO: DIVULGAÇÃO

Conforme o Link antecipou há duas semanas, o governo federal estava mesmo disposto a facilitar a fabricação de tablets no Brasil. Mas a notícia desta semana pegou a todos de surpresa e quem quiser muito comprar um iPad agora tem um bom motivo para esperar um pouco. É que na terça-feira, 12, o ministro de Ciência e Tecnologia Aloizio Mercadante confirmou que a Apple e a Foxconn vão mesmo produzir o tablet no Brasil. Ele deve começar a ser fabricado aqui até o fim de novembro deste ano.

A presidente Dilma Roussef afirmou que a Foxconn, a fábrica chinesa que faz os produtos da Apple, estuda investimento de US$ 12 bilhões no Brasil para a produção de telas para tablets e celulares.

A condições de produção do iPad no País, segundo o ministro, estão sendo estudadas por um grupo que envolve os ministérios da Fazenda, de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e de Ciência e Tecnologia, além do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Um dos fatores que tornaram possível a fabricação do iPad no País é a Medida Provisória 517, que inclui os tablets na Lei do Bem, que diminui as alíquotas de PIS/Cofins de 9,25% para 0%. Em fevereiro, quando o governo anunciou que apoiaria a MP 517, Humberto Barbato, presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrico-Eletrônica (Abinee), afirmou: “Isso deverá fazer que os tablets fabricados no Brasil passem a ter preços de padrão internacional”.

Segundo ele, o preço médio do produto fabricado no País pode ficar entre R$ 800 e R$ 1 mil. Hoje, o iPad custa de R$ 1.699 (modelo de 32 GB, com Wi-Fi) a R$ 2.399 (64 GB, com Wi-Fi e 3G).

