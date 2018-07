E não foi só o fracasso de Avatar que foi notícia para a área de tecnologia nos Oscars deste domingo: a premiação também foi palco para a estreia do primeiro comercial do iPad nos EUA. O comercial foi transmitido entre os intervalos da transmissão feita pela emissora ABC e, além do foco tradicional dos comerciais da empresa na forma fácil de usar e no caráter pessoal do produto, o anúncio ainda confirmou a data de lançamento do aparelho no mercado americano, dia 3 de abril.

Steve Jobs esteve presente na festa do Oscar, veja se você consegue o encontrar nesta foto.