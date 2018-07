Estamos acompanhando o anúncio da Apple por aqui e pelo Twitter. O evento será transmitido pelo Engadget, e a partir dessa transmissão, contaremos o que está acontecendo.

17h37- Acaba a apresentação. E aí? Gostaram?

17h28- “iPad é o produto mais avançado que já criamos”

17h23- Dock para teclado ainda transforma o iPad em computador (foto)

17h22- Modelo Wi-Fi vai estar disponível em todo o mundo em 2 meses (60 dias).

17h19- Chegou a a hora que todos pensam duas vezes. O preço do iPad nos EUA: a partir de US$ 500, no modelo de 16GB só com Wi-Fi.. Outros preços.

17h16- Toda a sincronização é pelo iTunes (jura?). Alguns modelos terão 3G com parceria com a AT&T. Pacote de dados de 250 MB custa US$15 e US$ 30 no ilimitado, sem multa por contrato.

17h12- Cada aplicativo vai custar US$ 9,99. Praticamente R$ 20

17h05- Interface do iWork foi toda adaptada pra tela de toque. Ficou bonito, pelo menos.

17h02- Apresentação agora fala sobre a compatibilidade com o iWork, o Office da Apple.

16h58- Cinco editoras americanas já são parceiras. O aplicativo, que lê os livros, parece legal. Dá para trocar de página lentamente, como em um livro, e ainda escolher a fonte das letras.

16h56- iPad ainda terá um aplicativo para comprar/baixar livros. Loja de e-books vai se chamar iBook Store. Óbvio.

16h52- Need for Speed Shift na tela do tablet – http://ow.ly/114fE

16h33 – Tem conexão Wi-Fi e Bluetooth

16h32 – A tela é multitouch, e o aparelho tem 16 GB de memória

16h32 – A bateria dura 10 horas com o aparelho funcionando ou um mês no stand-by

16h30 – Pesa pouco mais de 500 g

16h28 – Meia polegada de largura, tela de 9,7 polegadas

16h27 – Jobs mostra as funções de vídeo, de mapas, de calendário, etc.

16h20 – “É bem mais pessoal que um laptop e bem mais potente que um smarphone”, diz Jobs, visitando o site do NYT, o Google Maps e a iTunes Store

16h16 – O iPad, é claro, será integrado com a iTunes Store

16h13 – Foto de Jobs mostrando o iPad

16h12 “É fenomenal para e-mails”, diz Jobs. Para escrever, aparece um grande teclado QWERTY na tela

16h12 – O iPad parece um iPhone grandão

16h12 – The New York Times na tela do iPad

16h11 – Jobs apresenta o iPad

16h10 – Um aparelho para: “navegar na internet, mandar e-mail, dividir fotos, ver vídeos, jogar jogos, ler e-books”, é o que aparece na tela atrás de Jobs

16h09 – “Todos usamos smartphones e notebooks, há espaço entre eles?”, pergunta Jobs.

16h08 – Jobs começa uma retrospectiva de produtos. Está em 1991, falando dos primeiros Powerbooks

16h06 – “Somos uma companhia de mobilidade. É isso que fazemos. Somos maiores que a Sony, maiores que a Samsung”, diz Jobs

16h04 – Jobs continua se exibindo: “temos mais de 140 mil aplicativos na app store”

16h03 – “Há algumas semanas vendemos o iPod 250 milhão”

16h02 – “Vamos começar o ano apresentando um produto mágico e revolucionário, mas antes alguns updates”, começa Jobs.

16h – Steve Jobs no palco.

15h57 – Os telefones devem ser desligados (ou colocados no modo silencioso), o anúncio vai começar logo mais.

15h57 – Foto do palco do evento, via @gdgt.

15h52 – Enquanto não começa a apresentação, está tocando Bob Dylan.

15h49 – As portas já foram abertas, está todo mundo sentado. A apresentação ainda não começou

Enquanto não começa, você pode entrar no clima lendo o post Apple pode mudar tudo hoje – de novo, de Alexandre Matias, ou O tablet da Apple, a horas de ser lançado, de Pedro Dória