O rumor de que a Apple teria planos de produzir o iPad no Brasil por meio da Foxconn aumentou nesta sexta, 8. Uma fonte não identificada disse ao site da revista Veja que o plano de instalar a linha de produção foi adiantado por causa da concorrência com os fabricantes brasileiros, especificamente a Positivo, que também pretendem produzir e vender tablets no Brasil.

Consumidor na loja da Apple em Zurique, Suíça. FOTO: Christian Hartmann/REUTERS

O anúncio seria feito dentro de 15 dias pelo governador Geraldo Alckmin, diz a reportagem, e a Apple ainda teria um incentivo tributário para produzir o tablet por meio da Foxconn, que tem três fábricas em São Paulo (em Jundiaí, Taubaté e Indaiatuba).

A Foxconn é uma empresa subsidiária do grupo chinês Hon Hai que fabrica os produtos da Apple na China, a mesma que foi destaque no noticiário no início do ano passado depois de uma série de suicídios de funcionários da empresa na China, o que levantou discussões sobre as condições de trabalho no país asiático. Nesta sexta-feira, 8, a presidente Dilma Rousseff inicia uma viagem de 10 dias ao país.

O rumor é reforçado por uma outra reportagem, do jornal taiwanês China Times, afirmando que o grupo Hon Hai pretende produzir alguns aparelhos da Apple na fábrica de Jundiaí, para diversificar a produção dos aparelhos da empresa, depois das dificuldades sofridas com as consequências do terremoto no Japão.

O governo federal estuda incluir os tablets na chamada Lei do Bem, que isenta produtos de informática de impostos como PIS e Confis, o seria mais um incentivo para a produção de tablets no País.

Atualmente apenas a Samsung fabrica um tablet no Brasil, o modelo Galaxy Tab, único disponível no mercado atualmente além do iPad. Os preços do primeiro modelo do tablet da Apple começam em R$ 1.400 e os da Samsung podem ser encontrados por R$ 1.500. A redução de impostos e a concorrência seriam incentivos para reduzir os preços dos tablets.

Além das duas fabricantes, Positivo, Itautec, LG e Motorola já mostraram interesse em produzir aparelhos do tipo no Brasil. A Motorola realiza um evento na próxima terça, 12, em que deve falar sobre o tablet Xoom, à venda desde fevereiro nos Estados Unidos. Positivo e Itautec dizem que começam a produzir e comercializar seus tablets a partir do segundo semestre. A Acer também pretende lançar quatro modelos de tablets no País a partir de julho.

O segundo modelo do tablet da Apple, o iPad 2, foi homologado há uma semana no Brasil e já pode ser vendido no País, embora a empresa se negue a detalhar os planos de lançamento.

