A Agência Nacional de Telecomunicaçãos (Anatel) divulgou nesta segunda, 23, um documento que permite a comercialização do iPhone 4 no País. De acordo com a Apple, o telefone estará disponível em 88 países ao fim de setembro, mas não há confirmação se o Brasil está ou não nessa lista.

Procuradas pela Agência Estado, as operadoras brasileiras não deram detalhes sobre o lançamento do iPhone 4 no País. A TIM informou que o aparelho estará disponível para os clientes em breve, mas não confirmou a data. Segundo a empresa, falta alinhar apenas a parte operacional com a Apple. A Vivo confirmou que vai vender o iPhone 4, mas disse que ainda não há informação sobre preço, nem sobre a data de lançamento. A Oi informou que lançará o aparelho nos próximos meses e a Claro se limitou a dizer que “não confirma nenhuma data para a comercialização do iPhone 4″.

Em três dias, a quarta versão do telefone da Apple vendeu mais de 1,7 milhão de unidades. Além dos Estados Unidos, o iPhone 4 é comercializado no Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Holanda, Finlândia, Hong Kong, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Nova Zelândia, Cingapura, Espanha, Suécia e Suíça.