O iPhone 4 está formando filas em vários países no mundo de pessoas querendo comprar o aparelho no seu dia de lançamento. Mas muitos que já conseguiram comprar o smartphone estão reclamando de um grave problema: o corpo do iPhone 4 é feito de aço e também serve como antena. Assim, quando o usuário segura o aparelho no seu lado esquerdo inferior, em muitos casos, o sinal vai caindo até que some e fica impossível receber ou fazer ligação. Ao se segurar o aparelho pela tela, o sinal volta.

Dezenas de vídeos e reportagens já foram feitos sobre o tema. A revista norte-americana Wired reporta que 35 leitores relataram que estão sofrendo com o mesmo problema. Um usuário do iPhone publicou um vídeo em que faz um teste: com o aparelho solto, sua taxa de sinal era de 2 Mbps; quando ele pega o celular na mão, o sinal cai para 12 Kbps.

Abaixo, um dos testes que deixa claro como sinal cai ou até some quando o iPhone 4 é segurado:

Dois leitores da Wired disseram que ao colocar um capa no iPhone 4, o sinal do aparelho se normalizou, mesmo quando segurado nas mãos. Gert Frølund Pedersen, professor do Departamento de Sistemas Eletrônicos da Universidade de Aalborg disse ao blog Danish que: “Ao se tocar a antena de aço com a mão, a energia dela vira calor e depois se perde. Isso faz que a antena perca eficiência na emissão e recepção de sinal”.

Tela amarelada

Alguns usuários também relataram que logo após iniciarem a usar o iPhone 4, sua tela começa a ficar amarelada em alguns pontos. O site Engadget diz que muitos de seus leitores relatarm esse problema com seus iPhones 4.