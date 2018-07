Centenas de fãs formaram longas filas em lojas de Tóquio para se tornarem os primeiros compradores do iPhone 4. Do outro lado do mundo, alguns deles formaram fila em São Francisco para aguardar a chegada do celular em cinco das seis maiores economias do mundo.

As vendas do iPhone 4, que possui tela com imagem de melhor qualidade e bateria com duração maior que seu antecessor, superaram as expectativas, sobrecarregando sistemas e levando a Apple e as operadoras de telefonia móvel a suspender pré-encomendas devido ao esgotamento de estoques.

Fila para comprar o iPhone 4 em Minnesota, nos Estados Unidos Foto: AP

Homem vende vaga na fila para comprar iPhone 4 por US$ 599 em Chicago Foto: AP

No Japão, onde o aparelho foi lançado antes de outros países devido à diferença no fuso horário, consumidores se vestiram de iPhone ou pintaram imagens do aparelho no rosto.

“Não consigo parar de sorrir”, disse Noboru Takahashi, músico que estava esperando na fila desde segunda-feira, 21, na principal loja do Softbank em um elegante bairro comercial de Tóquio. Ele era o primeiro em uma fila com mais de 300 pessoas.

O iPhone é um sucesso desde seu lançamento, em 2007, elevando as margens de lucro da Apple e suas ações a patamares recordes.

No entanto, a escassez de componentes, que um analista diz ter sido agravada pela falta de telas LCD, pode limitar as vendas e prejudicar a Apple no momento em que ela passar a enfrentar uma sucessão de novos rivais poderosos equipados com o sistema operacional Android, do Google.

Applemaníacos dormem na fila em Los Angeles aguardando o smartphone Foto: AP

Em Tóquio, fãs da Apple se fantasiam de iPhone enquanto aguardam o aparelho Foto: Reuters

“Os Droids estão chegando e a atual demanda pelo iPhone 4 indica que uma batalha de titãs é iminente entre Apple e Google”, afirmou a comScore, uma empresa que acompanha a audiência da Internet, em comunicado.

A Apple anunciou vendas de mais de 600 mil iPhone 4, um recorde para um único dia de pré-vendas, na semana passada; o número significa que ela vendeu 7 aparelhos por segundo.

O iPhone é o principal motor de crescimento da Apple, e deve em breve se tornar a maior fonte de receita da companhia conforme a empresa expande sua distribuição pelo mundo. Alguns analistas estimam que, hoje, mais de dois terços das vendas do iPhone ocorram no exterior.

O aparelho, que tem recurso de videopapo por rede sem WiFi e um sensor giroscópio para jogos, chega ao mercado menos de um mês depois da Apple ter iniciado vendas do tablet iPad fora dos Estados Unidos.

Homem acampa para esperar iPhone em Dallas, EUA Foto: AP

Em Berlim, na Alemanha, também houve filas Foto: EFE

O iPhone 4 será lançado nos EUA, França, Alemanha e Reino Unido nesta quinta-feira, 24.

O preço no Japão começa em 46.080 ienes (US$ 512), mas os consumidores podem obter o aparelho de graça se aceitaram certos serviços.

Takahashi e muitos outros na fila estavam usando o serviço de microblogs Twitter para divulgar seus avanços e para pedir equipamentos de camping e outros acessórios como guarda-chuvas.

“A parte mais difícil foi ficar debaixo da chuva pesada de ontem”, disse Akira Nakazawa, estudante de 18 anos que estava esperando na fila do lado de fora da loja da Apple no distrito comercial de Ginza, em Tóquio, desde terça-feira para ser o primeiro a comprar o aparelho entre mais de 500 pessoas que aguardavam sua vez junto com ele. “Eu trouxe dois guarda-chuvas para proteger minhas coisas e eu mesmo.”

Ayaka Sato, jovem de 22 anos que trabalha em uma empresa de tecnologia, afirmou que a câmera frontal do iPhone 4 é o recurso mais atraente do aparelho. “Era um pouco difícil fazer vídeos de mim mesma desse jeito”, disse ela segurando o iPhone pelas costas do aparelho.

New Jersey, EUA: fila dobra a esquina Foto: AP

Multidão aguarda o iPhone 4 em NY Foto: EFE

