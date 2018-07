O modelo chegou a 22 países ao preço sugerido de US$ 199, o que seria equivalente a um valor R$ 2.233 menor que no Brasil

FOTO: Bobby Yip/Reuters

SÃO PAULO – A Apple vai lançar a versão mais recente do iPhone na China e em 21 outros países – entre eles Equador, Senegal e Jamaica – em 13 de janeiro, de acordo com o executivo-chefe da companhia, Tim Cook. “Com o lançamento na China na próxima semana, o iPhone 4S estará disponível em mais de 90 países”, acrescentou.

O iPhone 4S vendeu 4 milhões de unidades nos primeiros três dias de comercialização – melhor desempenho já registrado no lançamento de um modelo do smartphone. Ainda segundo informações da Apple, o modelo vai com preço sugerido de US$ 199 (equivalente a R$ 366) na versão de 16 GB, a partir de um plano de dois anos com operadora, segundo o comunicado da Apple.

A mesma versão do aparelho no Brasil, onde o 4S é oferta nas lojas desde o dia 16 de dezembro, é vendido pela loja oficial da marca por R$ 2.599, valor R$ 2.233 superior ao sugerido pelo bloqueado. Por aqui, o modelo mais caro (64 GB) é vendido por R$ 3.399, preço pelo qual seria possível comprar dois iPads ou várias outras coisas na Apple Store. Veja aqui.

Comparando o preço dos aparelhos bloqueados, o pacote mais barato no Brasil é oferecido pela Vivo e inclui o aparelho de 16 GB ao custo de R$ 1.249 sob um plano mensal de R$ 270. Mesmo assim, a oferta na China sairia por R$ 883 a menos que o mais barato no Brasil. Veja a tabela completa com os preços pelas operadoras brasileiras:

*Atualizado às 15h10 do dia 05/01/2012. A tabela que mostrava o que era possível comprar pelo preço do modelo mais caro do iPhone 4S desbloqueado no Brasil ainda pode ser vista aqui . A tabela atual mostra o preço pelas operadoras, sendo assim possível comparar com o preço chinês, que também está vinculado a planos de dois anos por operadoras de lá, segundo a Apple.

/Com informações da Agência Estado

