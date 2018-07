Pelo preço de um iPhone 4S de 64GB dá para comprar dois iPads, dois iPhones 4, 15 iPods Shuffle ou um MacBook Air

Fila dos primeiros compradores na loja da Tim no Shopping Eldorado. FOTO: JB Neto/AE

SÃO PAULO – O iPhone 4S chegou às lojas brasileiras à meia-noite desta sexta-feira, 16, e foi recebido – como manda a tradição dos aparelhos Apple – por filas enormes e cheias de fãs da marca. O que chamou mais a atenção, no entanto, foram os preços. O novo iPhone chega pelas operadoras por, no mínimo, R$1.899 (modelo pré-pago de 16GB da Tim) até R$2.699 (modelo pré-pago de 64GB da Oi).

A Apple também começou a vender o smartphone desbloqueado pela sua loja online. O mais barato sai, surpreendentemente, por R$2.599; e o mais caro por R$3.399, preço equivalente ao de dois iPads de 16GB.

O que há de diferente: • Novo processador A5 dual core, mais rápido. • Gráficos 7x melhores e mais rápidos • Câmera com sensor de 8 megapixels e mudanças no aplicativo de fotografia, que aparecerá até em tela bloqueada. • Filma em HD com qualidade de 1080p, ganhando estabilização da imagem e redução de ruído. • Inclui o novo iOS 5. • Aplicativo Find my Friends encontrará amigos com GPS ativado. Localização pode ser compartilhada por tempo limitado. • Sistema de controle por voz permitirá marcar reuniões, mandar e-mails, pedir direções, criar notas, pesquisar na web e muito mais.

Na loja da Apple, pelo preço do iPhone 4S de 64GB, que é uma versão não muito diferente do iPhone 4 (veja abaixo), daria para comprar dois iPhone 4 de 8GB e ainda sobrariam R$ 200 no bolso. Partindo do mesmo princípio, daria para comprar, em vez do 4S com mais armazenamento, um MacBook Air (sobrariam R$ 400) ou dois iPad 2 de 16GB (sobrariam R$ 101). Veja abaixo a tabela completa que compara o preço do iPhone 4S com demais produtos da Apple.

O preço do iPhone 4S virou até piada na internet. Veja o Tumblr “501 coisas pra fazer com a grana de um iPhone 4S” .

As vendas começaram à meia-noite de hoje nas principais lojas das quatro operadoras que comercializam o aparelho por aqui. A Tim, que fez seu evento de lançamento no Shopping Eldorado, na zona sul de São Paulo, garantiu ter já vendido cerca de duas mil unidades do celular. Claro, Vivo e OI organizaram as primeiras vendas no Shopping Morumbi.

Qual a diferença? O iPhone 4S traz poucas novidades em relação ao iPhone 4. Algumas delas são expressivas, nenhuma mais comentada que a “secretária eletrônica” Siri. O aplicativo obedece e responde a comandos de voz para uma série de tarefas como escrever uma mensagem, ligar ou mandar um email. Por enquanto, Siri fala três idiomas: alemão, francês e três sotaques de inglês (ou seja, não compreende português) Detalhe curioso: no caso do inglês britânico, Siri é homem. O usuário brasileiro também não poderá usar Siri para localizar estabelecimentos comerciais, pois essa função não está disponível para o território brasileiro.

A câmera do 4S é bastante superior a do 4, não apenas com mais megapixels (8 contra 5 do modelo anterior), mas com cores e resolução de imagem melhores. O aplicativo de foto sofreu mudanças e aparece até com a tela bloqueada. Outra novidade útil é o iMessage, aplicativo de mensagens instantâneas.

O novo modelo também tem processamento mais rápido, graças à inclusão do novo chip da Apple, o A5 (ironicamente, fabricado pela Samsung) que é dual-core e tem 1GHz. O sistema operacional do 4S também é um upgrade: o iO5.

Dois iPad 2 de 16GB. Na loja da Apple, cada um sai por R$1.649, por dois esse número vai para R$3.298. Ou seja, daria ainda para economizar R$101 O iMac sai por R$3.999. Logo, a partir do valor do iPhone 4S de 64GB (R$3.399), acrescentando mais R$600, daria para levar uma máquina completa dessas para casa O vovô Classic sai por R$899 cada. Colocando mais R$197 daria para levar quatro desses. Um 4S seria equivalente a seis iPods Nano de 8GB. Esses minúsculos aparelhos coloridos saem por R$579 cada. Na época do Natal é muito comum ter que presentear a família inteira e quanto maior ela for, menor fica o bolso. Nesse contexto, você acha que valeria mais comprar um iPhone 4S ou 15 iPod Shuffle (R$229 cada)? (Para fechar o pacote seria necessário incluir mais R$36 para inteirar) Os irmãos do iPhone (só que sem a função de telefone) custam R$729 (modelo de 8GB) na loja. Em vez de um iPhone 4S de 64GB, com mais R$276, você poderia levar cinco iPods Touch. Servido? Um celular ou um notebook? Daria para comprar esse MacBook Air (R$2.999) e ainda sobrariam R$400, resto que bastaria para levar uma Apple TV para casa O modelo anterior ao 4S, o iPhone 4, não fica quase nada atrás do seu sucessor, embora seja encontrado por um preço bem menor. Na loja da Apple, se for do seu interesse, dá para levar dois iPhones 4 de 8GB e ainda sobrariam R$200 na carteira Essas caixinhas substituem processadores complexos e gigantescos e tem quase o mesmo tamanho de um iPhone. No alto dos seus R$1.799, daria para comprar dois Mac Mini no lugar de um iPhone 4S (desembolsando ainda mais R$199) Se o MacBook Air não for o suficiente, dá para comprar ainda um MacBook Pro novinho (mais R$200) e deixar o iPhone 4S para uma próxima vez

*Colaboração de Camilo Rocha

