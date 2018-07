Operadoras brasileiras fazem lançamento do mais recente modelo do aparelho em duas semanas

SÃO PAULO – As operadoras de celular brasileiras começam a venda do iPhone 4S em duas semanas. O mais recente modelo do telefone da Apple — à venda nos EUA desde 14 de outubro — estará nas lojas da Tim, Oi, Claro e Vivo a partir da sexta-feira, 16.

O que há de diferente: • Novo processador A5 dual core, mais rápido. • Gráficos 7x melhores e mais rápidos • Câmera com sensor de 8 megapixels e mudanças no aplicativo de fotografia, que aparecerá até em tela bloqueada. • Filma em HD com qualidade de 1080p, ganhando estabilização da imagem e redução de ruído. • Inclui o novo iOS 5. • Aplicativo Find my Friends encontrará amigos com GPS ativado. Localização pode ser compartilhada por tempo limitado. • Sistema de controle por voz permitirá marcar reuniões, mandar e-mails, pedir direções, criar notas, pesquisar na web e muito mais. Preço e disponibilidade • Operadoras brasileiras começam a venda no dia 16/12. • Os preços ainda não foram divulgados. • Nos EUA, custa de US$ 199 a US$ 399 no pós-pago e de US$ 649 a US$ 849 sem contrato.

As empresas confirmaram a data ao Link, mas ainda não divulgaram os preços oficiais. Nos Estados Unidos, o aparelho custa US$ 199 (16 GB), US$ 299 (32 GB) e US$ 399 (64 GB) — nos planos pós-pagos — e US$ 649, US$ 749 e US$ 849, sem contrato com operadoras. O atual modelo é anunciado atualmente pelas operadoras brasileiras por preços que variam de R$ 549 a R$ 2.159 (somados os valores dos planos pós-pagos e pré-pagos).

Pelo menos a Tim deve iniciar as vendas na virada da quinta-feira, 15, para a sexta-feira, às 0h. Ainda não há detalhes sobre as lojas que iniciarão as vendas na ocasião.

O iPhone 4S foi apresentado pela Apple no início de outubro. Entre as novidades em relação ao modelo anterior, estão a ferramenta de assistente de voz Siri (que não funciona em português), o novo sistema iOS5 — que inclui o serviços de armazenamento online iCloud — e melhorias no processador (o mesmo usado no iPad 2) e na câmera, que agora tem sensor de 8 megapixels.

Desta vez, o aparelho deve ser produzido no Brasil. A fábrica da Foxconn em Jundiaí (SP) é listada entre uma das unidades fabris do aparelho no registro de homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mas ainda não há sinais se a produção nacional vai ajudar a reduzir o preço do iPhone no País, onde ele é comercializado por um dos valores mais altos no mundo.

Segundo dados da Nielsen, o iPhone representa 10% dos smartphones vendidos no Brasil e seu principal concorrente, os telefones Android do Google, somam 39,4% de participação.

* Atualização 02/12/2011, 17h24:

Vivo diz que não confirma iPhone 4S. A Vivo enviou uma nota ao Link sobre esta reportagem:

Sobre a matéria publicada hoje (2/12) no jornal O Estado de S. Paulo a respeito do lançamento do iPhone 4S, a Vivo informa que em nenhum momento a área de comunicação da empresa confirmou a data de lançamento do produto. A empresa se limitou a informar que “como já vem acontecendo nos lançamentos das versões anteriores do aparelho da Apple, as vendas nas lojas das operadores envolvidas têm início tradicionalmente no mesmo dia”.

Nota da Redação: Em nenhum momento afirmou-se que a Vivo confirmou o lançamento do iPhone 4S. A reportagem diz apenas que a “as operadoras de celular brasileiras começam a venda do iPhone 4S em duas semanas” e que o aparelho “estará nas lojas da Tim, Oi, Claro e Vivo a partir da sexta-feira, 16.”

