Versão do aparelho livre de operadora anunciada nos EUA para novembro

O vice-presidente de marketing de produtos Phil Schiller apresentou o iPhone 4S na sede da Apple, em Cupertino, na Califórnia, na última terça-feira. FOTO: AP

SÃO PAULO – A versão desbloqueada do novo iPhone 4S estará disponível em novembro e custará a partir de US$ 649 (aproximadamente R$ 1.170) nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pela Apple nesta sexta-feira, 7.

O preço mais barato é o da versão 16 GB. O modelo acima, de 32 GB, sairá por US$ 749 (R$ 1.355) e o de 64 GB será vendido por US$ 849 (R$ 1.538).

A empresa iniciou nesta sexta também a pré-venda do novo smartphone em versão bloqueada. Adquirido junto com um plano de operadora, como AT&T ou Verizon, o preço do modelo mais em conta despenca para US$ 199 (US$ 299 para 32 GB; US$ 399 para 64 GB; respectivamente, R$ 360, R$ 540 e R$ 720).

As vendas (e entregas da pré-compra) começarão no dia 14 para EUA, Canadá, Austrália, Reino Unido, França, Alemanha e Japão.

No dia 28 de outubro, o novo telefone será lançado em outros 22 países. Até o fim do ano, um total de 70 países receberá o aparelho, entre eles o Brasil.