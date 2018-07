Smartphone já pode ser vendido no Brasil; modelo anterior chegou às lojas 3 semanas depois da homologação

Documento com as imagens do iPhone 4S. FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou a homologação do iPhone 4S, o mais recente modelo do smartphone da Apple.

O documento da Anatel está registrado com a data desta segunda-feira, 31, e na prática concede o direito de a Apple comercializar o aparelho no Brasil.

A empresa disse ao Link que não há previsão de lançamento do produto no País. No ano passado, a Apple começou a vender o iPhone 4 no Brasil quase três meses após a apresentação do produto e três semanas depois que ele recebeu a homologação.

O telefone foi apresentado pela Apple no dia 4 e começou a ser vendido dez dias depois nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, França, Reino Unido, Alemanha e Japão.

No dia 28, o aparelho começou a ser vendido em outros 22 países, a maioria, na Europa.