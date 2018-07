Desbloqueio permite a instalação de aplicativos não autorizados pela Apple

SÃO PAULO – Saiu o jailbreak para iPhone 4S e iPad 2. Trata-se de um desbloqueio que libera a instalação de aplicativos não autorizados pela Apple.

O jailbreak também é “untethered”, ou seja, não precisa ser instalado de novo depois que o aparelho é desligado.

O programa de desbloqueio foi feito pelo conhecido hacker pod2g e pelo Chronic Dev Team. O grupo avisou que a instalação pode ser um pouco trabalhosa para usuários iniciantes.

O codinome do jailbreak é Absinthe. Ele pode ser usado em iPhone 4S rodando os sistemas iOS 5.0 e 5.1 e no iPad 2 que usa o iOS 5.0.1.

O programa pode ser baixado aqui (cache aqui). Vale observar que o usuário perde todas as garantias da Apple ao instalar o programa.

