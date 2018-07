Chegada do telefone ocorre no momento em que empresa inaugura loja de música e começa a vender a Apple TV

SÃO PAULO – O lançamento do iPhone 4S nesta sexta-feira marca uma aproximação da Apple ao mercado brasileiro, uma mudança em relação ao posicionamento da empresa nos últimos anos.

Nesta semana a empresa fez movimentos focados no Brasil: anunciou o já esperado lançamento de sua loja de música e vídeo, a iTunes Store, no País e começou as vendas da Apple TV, um aparelho para assistir vídeos da internet nos televisores comuns.

Além disso, o iPhone desta vez será vendido diretamente pela empresa por meio de sua loja virtual, sem passar pelas operadoras. É a primeira vez que a venda direta é adotada no Brasil desde que a Apple lançou o iPhone em 2007.

O intervalo entre o lançamento do iPhone nos EUA e no Brasil diminuiu. Em outros momentos, a Apple chegou a demorar três meses para trazer o aparelho por meio das operadoras. O primeiro iPhone, de 2007, nem chegou a ser comercializado no Brasil. Agora em 2011, o iPhone 4S foi homologado no País 15 dias depois de começar a ser vendido nos EUA e ele é lançado, nesta sexta-feira, dois meses após a apresentação no início de outubro.

A estratégia de marketing também é diferente neste ano e segue um formato comum nos EUA. Pela primeira vez a empresa fez uma divulgação prévia do iPhone 4S a alguns veículos da imprensa brasileira, incluindo o Link, que foram obrigados a assinar um “acordo de confidencialidade” para que só publicassem informações sobre o aparelho após as 18h desta quarta-feira.

Atualmente o Brasil tem 224 milhões de linhas de celular habilitadas — sendo 30 milhões com tecnologia 3G — e mais 7,4 milhões de modems de banda larga móvel. O iPhone representou quase 10% das vendas de smartphones no primeiro semestre no Brasil segundo a consultoria Nielsen. Este tipo de aparelho ainda tem uma pequena parte dos celulares vendidos no País, mas eles registraram um crescimento de 165% no primeiro semestre de acordo com a consultoria. Com o movimento recente, a Apple sinaliza que está interessada em se aproximar desse crescimento. A empresa disse que não comenta questões de estratégia.

O que há de diferente: • Novo processador A5 dual core, mais rápido. • Gráficos 7x melhores e mais rápidos • Câmera com sensor de 8 megapixels e mudanças no aplicativo de fotografia, que aparecerá até em tela bloqueada. • Filma em HD com qualidade de 1080p, ganhando estabilização da imagem e redução de ruído. • Inclui o novo iOS 5. • Aplicativo Find my Friends encontrará amigos com GPS ativado. Localização pode ser compartilhada por tempo limitado. • Sistema de controle por voz permitirá marcar reuniões, mandar e-mails, pedir direções, criar notas, pesquisar na web e muito mais. Preço e disponibilidade • Operadoras brasileiras começam a venda no dia 16/12. • Tim: R$ 1.899 (16GB), R$ 2.199 (32GB) e R$ 2.499 (64 GB) • Oi: R$ 1.999 (16GB), R$ 2.269 (32GB), R$ 2.699 (64GB). • Claro: a partir de R$ 1.299 (16GB) — empresa não divulgou outros preços. • Vivo: não disponível • Apple: não disponível • Nos EUA, custa de US$ 199 a US$ 399 no pós-pago e de US$ 649 a US$ 849 sem contrato.

iPhone 4S. O que não mudou é o alto preço do aparelho, que pode chegar a custar mais do que o iPad. Enquanto o tablet da empresa custa a partir de R$ 1.649 na loja online da Apple, o iPhone 4S tem preços que começam em R$ 1.899 na Tim pelo modelo de 16 gigabytes (GB). Os modelos de 32GB e 64 GB custam R$ 2.199 e R$ 2.499. Na Oi o modelo mais barato do iPhone 4S custa R$ 1.999, os outros saem por R$ 2.269 e R$ 2.699. Em ambas operadoras não há descontos no aparelho em planos pós.

A Claro divulgou apenas o preço mínimo, de R$ 1.299, para um plano com franquia de 220 minutos. Procurada, a empresa não quis informar outros preços e não deu previsão para que fossem publicados. A Vivo também afirmou que não tem previsão para divulgação dos valores do 4S, embora o aparelho comece a ser vendido na meia-noite de sexta-feira. A Apple também não informou seus preços.

São os maiores preços do 4S no mundo. Nos EUA, o aparelho sem contrato com operadoras custa a partir de US$ 649 (R$ 1.094). Já nos planos pós-pagos, o valor começa em US$ 199 (R$ 366).

Em outubro o Link fez um levantamento dos preços dos iPhone 4 no Brasil . O modelo anterior era oferecido pelas operadoras por valores que variavam entre R$ 549 e R$ 2.159 (em todos os modelos, incluindo pré-pagos e pós), dependendo do plano.

Apesar do alto valor, o iPhone 4S tem o mesmo design do modelo anterior. A diferença está no processador, mais rápido, e na câmera de 8 megapixels, que foi melhorada e grava vídeos em alta definição (1080p), tem reconhecimento de rostos e um mecanismo de estabilização de imagem.

A principal novidade, a ferramenta de assistência de voz Siri, não funciona em português, embora a empresa tenha planos — ainda sem data — de adaptá-la no idioma. Mesmo em inglês, ela não permite fazer buscas por lugares, endereços ou traçar rotas no mapa, como nos EUA. Um representante da empresa não quis explicar a razão. As outras funcionalidades da Siri funcionam normalmente desde que o usuário habilite a ferramenta — que vem desligada como padrão. É possível marcar compromissos na agenda, criar lembretes, programar o alarme, fazer ligações e enviar mensagens de texto, além de pesquisar na internet.

O aplicativo Cards, um serviço da Apple para criar cartões postais no telefone e enviá-los por correio, também não funciona no Brasil. Ele foi anunciado no lançamento do 4S.

Outras novidades mais relevantes — um serviço de mensagens pela internet chamado de iMessage, o serviço de armazenamento online iCloud, a tela de notificações copiada do Android, a integração do Twitter ao sistema — não são vantagens do 4S propriamente. Os recursos são algumas das mudanças do iOS 5, a nova versão do sistema operacional móvel, que pode ser instalada em modelos anteriores do iPhone.