Mais fino, mais leve e com tela maior, mas sem tantas novidades – veja o teste do iPhone 5, que chega ao País semana que vem

SÃO PAULO – O iPhone 5 chegará ao Brasil no dia 14 de dezembro, anunciou a Apple no início da semana. O preço do aparelho aqui no Brasil ainda não foi divulgado por todas as operadoras, apenas pela TIM, que já divulgou a pré-venda.

Já escrevemos sobre o teste do aparelho feito aqui na redação. Veja também, abaixo, um vídeo em que o Homem-Objeto conta suas impressões sobre o novo smartphone da Apple:

