Tim Cook apresentará seu primeiro produto depois da renúncia de Steve Jobs

Será a primeira grande apresentação de Cook à frente da Apple FOTO: Mark Lennihan/AP

SÃO PAULO – Tim Cook finalmente terá sua chance de se libertar das sombras de Steve Jobs, e ele não poderia ter escolhido momento melhor para marcar sua estreia não-oficial como CEO da Apple. Nesta terça-feira, 4, a Apple deve lançar a nova versão do iPhone, mirando as vendas de natal. Será o primeiro grande lançamento de Cook à frente da empresa, marcando a transição feita após a renúncia de Jobs em agosto. O executivo apresentará o evento na sede da Apple, em Cupertino.

O iPhone 5 deve ser ter uma melhor resolução de tela e um processador mais rápido que a atual geração do smartphone. A maior dúvida é se a Apple conseguirá surpreender seus consumidores mais uma vez e superar as suas próprias inovações passadas. “Os consumidores olham para os produtos da Apple como algo que eles precisam ter”, diz Channing Smith, consultor da Capital Advisors Growth Fund, que domina algumas ações da Apple. “Os smartphones da Apple se tornaram quase uma necessidade, não esperamos que eles possam falhar”.

A última versão do aparelho, porém, chega em uma época de recessão econômica. Além disso, mais de 550 mil aparelhos com Android são ativados a cada dia, aumentando ainda mais a competição na área.

O novo iPhone

O novo dispositivo deve ter uma tela touchscreen maior, uma antena melhor e uma câmera de 8 megapixels, afirmou uma fonte familiarizada com os assuntos da Apple. Pela primeira vez a apresentação será feita no próprio Vale do Silício, na sede da Apple, e não no centro de São Francisco. Alguns especulam que Steve Jobs possa fazer uma aparição breve no evento.

O cofundador da Apple, um sobrevivente de um câncer pancreático que sucumbiu à sua terceira licença médica neste ano, pode mesmo aparecer por lá, principalmente para animar os investidores. “Os investidores gostariam se saber que Jobs ainda está envolvido com os projetos da Apple, mas já lidamos com o fato de que ele não estará mais tão envolvido quanto antes”, afirma Smith. “Gostaríamos de vê-lo por lá, mas sua aparição não é crítica”.

Também se comenta que, além do iPhone 5, a Apple pode também iniciar a produção de modelos mais acessíveis do iPhone, mirando principalmente a expansão da base de smartphones em mercados como o da Ásia. “Esperamos que eles lancem um modelo mais barato do iPhone, uma versão mais básica do 3GS”, diz Peter Misek, analista da Jefferies & Co analyst.

