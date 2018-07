É o segundo item importante do novo smartphone da Apple a não contemplar o público brasileiro

SÃO PAULO – O novo smartphone da Apple, iPhone 5, foi homologado pela Anatel na segunda-feira, 8. Mas o certificado de homologação (acima) traz um detalhe que pode decepcionar alguns usuários brasileiros: a versão local não poderá acessar as redes 4G do País.

O modelo lançado nos EUA no dia 12 de setembro é compatível com sete faixas de rede LTE (a mais conhecida tecnologia classificada de “4G”, embora seja na verdade, um “3,9 G”), mas não a faixa utilizada no Brasil.

A versão homologada aqui não prevê conexão com nenhum tipo de banda LTE, nem as de fora, nem as daqui.

Por enquanto, a rede 4G está disponível apenas nas cidades de Búzios (RJ), Paraty (RJ) e Campos do Jordão (SP), operada pela Claro. Em 2013, deve atingir mais cidades e ser comercializada pelas outras operadoras.

O certificado de homologação (acima) lista a fábrica de Jundiaí (SP) da Foxconn na categoria “outras unidades fabris” da fabricante Apple.

É o segundo item importante do novo smartphone da Apple a não estar disponível para o público brasileiro. A assistente de voz Siri ainda não tem uma versão em português brasileiro

O iPhone 5 ainda não tem data de lançamento oficial no Brasil, mas ele deve chegar até o final do ano.

