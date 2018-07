Fonte que seria da Foxconn falou a site sobre protótipos com telas maiores que o modelo atual

A fila vai andar?

SÃO PAULO – O iPhone 5 pode estar mais próximo do que se imagina.

—-

O site 9to5 Mac informou que ouviu de um trabalhador da Foxconn que a fábrica está se preparando para começar a produção de um novo modelo da Apple.

A fonte falou sobre a existência de vários protótipos do produto, mas que não se sabe qual será a versão final.

As amostras teriam um ponto em comum, porém: telas de quatro polegadas ou mais. Isso colocaria o smartphone da Apple no mesmo patamar que concorrentes como o Samsung Galaxy S2, que tem tela de 4,3 polegadas (o iPhone atual tem 3,5 de tela).

Outro ponto em comum é que nenhuma amostra tem o formato de um iPhone 4/4S.

A nota diz também que a produção do novo modelo pode começar em breve, de olho num possível lançamento no verão do Hemisfério Norte.