“A última vez em que vimos o iOS ultrapassar o Android nos EUA foi na época do lançamento do iPhone 4S”, diz analista

Tim Cook na apresentação do iPhone 5 FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O iPhone 5 ajudou a Apple a superar, nos Estados Unidos, o Android, sistema operacional do Google, informou o instituto de pesquisa Kantar WorldPanel nesta terça-feira, 27.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

A fatia da Apple no mercado dos EUA subiu para 48,1% e ficou próxima do recorde de 49,3% no início de 2012. ”A última vez em que vimos o iOS ultrapassar o Android nos EUA foi na época do lançamento do iPhone 4S. A Apple então conseguiu manter sua liderança por três períodos consecutivos. Acreditamos que a Apple vá bater seu recorde anterior de 49,3% e conquistar a maior fatia do mercado americano de sua história nos próximos dois períodos”, disse um analista da Kantar.

A fatia do Android caiu de 63,3 para 46,7%, de acordo com a pesquisa, mas o sistema continua a dominar mercados europeus importantes, com 74% na Alemanha e 82% na Espanha.

A participação do Android nos cinco maiores mercados europeus subiu a 64%, ante 51% há um ano, e a da Apple cresceu em 1%, para 21%.