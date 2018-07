Baixa diferença dos preços faz primeiros compradores optarem por versão topo de linha do smartphone, o iPhone 5S

Diogo Ferreira Gomes

Especial para o ‘Estado’

PEQUIM – O chinês Mac Lee – qualquer semelhança no nome é mera coincidência, ele garante – ganhou dois presentes de aniversário do pai: um iPhone 5S e 15 minutinhos de fama. No mesmo dia em que fez 39 anos, foi a primeira pessoa a comprar um dos novos modelos do smartphone na maior loja da Apple na Ásia, na rua Wangfujing, no Centro de Pequim.

Mac – o comprador, não o computador – chegou à loja às 4h45 acompanhado da namorada, apesar do vento frio que está fazendo na capital chinesa e de já ter feito reserva para o primeiro horário, 8h.

Mac Lee, o primeiro comprador do iPhone 5S na China: “Vou deixar para ver melhor em casa, porque já sei como mexer”. Foto: Diogo Ferreira Gomes

“Este vai ser o meu terceiro iPhone. Vou deixar para ver melhor em casa, porque já sei como mexer”, contou ele, enquanto posava para fotos e dava entrevista, o que os chineses ainda estão aprendendo a fazer. Mac mostrou também um envelope vermelho que ganhou da gerência da loja, mas disse que também só vai abri-lo depois. Não faz a mínima ideia do que vem dentro.

A China, segundo maior mercado da Apple depois dos Estados Unidos, tem oito lojas da fabricante. Nelas, o modelo 5S custa de 5.288 yuans (R$ 1.900) a 6.888 yuans (R$2.475). O modelo econômico 5C na verdade não se mostra tão econômico e custa 4.488 yuans (R$1.613) ou 5.288 yuans (R$1.900), pois só tem os modelos de 16 ou 32 GB.

Wang Fan mostra seu novo iPhone 5S FOTO: Diogo Ferreira Gomes

Talvez pela pouca diferença no preço, pelo que o Estadão viu na loja a esmagadora preferência do público era pelo modelo top de linha.

A estudante universitária Wang Fan, de 21 anos, passou de um iPhone 4 branco para um iPhone 5S preto e nem cogitou a opção mais barata. “Como é leve!”, comentou Wang, enquanto recebia ajuda de um funcionário da loja para passar os dados de um celular para o outro.

Assessores da Apple que estavam na loja mantiveram a política da empresa e se recusaram a informar quantos aparelhos previam vender na China ou por quantos dias será necessário reservar antes no site para comprar na loja. “Se formos divulgar alguma coisa, será em nível mundial, não só da China”, disse a assessora Carolyn Wu.

Além da China, as vendas começaram ou começarão nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão, Cingapura e Reino Unidos. Os modelos novos ainda não têm previsão de lançamento no Brasil.