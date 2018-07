Loja vende iPhone 6 em Seul. FOTO: AP Loja vende iPhone 6 em Seul. FOTO: AP

SEUL – A Apple está corroendo a posição dominante da Samsung Electronics em seu reduto doméstico, a Coreia do Sul, graças à série iPhone 6. A Apple teve participação de mercado recorde de 33% na Coreia do Sul em novembro, o pico para uma marca estrangeira, mostrou relatório mensal da empresa de pesquisa Counterpoint nesta quarta-feira.

A fatia da Samsung caiu para 46%, após se manter acima de 60% por cinco meses.

Os ganhos da Apple na Coreia do Sul são notáveis, pois novembro foi o primeiro mês inteiro em que o iPhone 6, com tela maior, e o 6 Plus foram vendidos no país. As vendas provavelmente vêm às custas do Galaxy Note 4, mistura de tablet e smartphone, lançado pela Samsung no fim de setembro.

“O iPhone 6 e o 6 Plus fizeram diferença aqui, corroendo as vendas do phablet da competição”, disse o analista Tom Kang, da Counterpoint. “Se houvesse um fornecimento maior do iPhone 6 e do 6 Plus nos modelos de 64 GB e 128 GB, a fatia da Apple poderia ter subido ao nível de 40%”.

Analistas na Coreia do Sul em geral esperam que a Samsung tenha perdido mais participação no mercado global entre outubro a dezembro pelo quarto trimestre seguido, com a Apple ampliando a liderança no segmento premium, e iniciantes como a chinesa Xiaomi fazem incursões em aparelhos mais simples.

/REUTERS