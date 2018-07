Tim Cook, CEO da Apple, no evento de anúncio do iOS 8, sistema que deverá vir embarcado no iPhone 6. FOTO: John G. Mabanglo/EFE Tim Cook, CEO da Apple, no evento de anúncio do iOS 8, sistema que deverá vir embarcado no iPhone 6. FOTO: John G. Mabanglo/EFE

SÃO PAULO – A Apple pode apresentar a nova versão do seu smartphone, o iPhone, no dia 9 de setembro. Pelo menos é o que diz o site americano Re/code, em matéria publicada na manhã desta terça-feira, 5.

Segundo a publicação, a Apple estaria preparando dois modelos de iPhone, com tamanhos maiores de telas: 4,7 e 5,5 polegadas. Atual modelo topo-de-linha da Apple, o iPhone 5S conta com uma tela de 4 polegadas.

O Re/code argumenta ainda que o evento teria sido anunciado por Tim Cook, CEO da Apple, durante uma reunião com acionistas no mês de junho. O iPhone 6, como tem sido chamado o novo modelo, também deve contar com um novo chip de processamento, o A8.

Tela inquebrável

Outro rumor bastante popular a respeito do novo smartphone da Apple pode ser um bom atrativo para quem é desastrado. Um protótipo da tela do aparelho que vazou nos Estados Unidos mostra que o iPhone 6 terá uma tela indestrutível.

Marques Brownlee, dono de um famoso canal de testes de produtos tecnológicos no YouTube, postou no site um vídeo onde submete a nova tela (feita de cristal de safira) que será usada pela Apple a todo tipo de tortura: ele pisou, dobrou, riscou com chaves e cutucou a tela com um alicate, sem causar nenhum dano.