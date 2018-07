Filas, desespero e preços altos não são novidade. Já houve brasileiros que compravam o aparelho sem sequer poder fazer ligações

SÃO PAULO – Hoje o iPhone 5 começou a ser vendido oficialmente no País – e movimentou, como de costume, marketing pesado das operadoras e ansiedade dos fãs. Mas já foi difícil conseguir um iPhone por aqui.

—-

O primeiro iPhone, lançado nos EUA em 2007, nunca chegou oficialmente ao Brasil. Mas tinha gente que comprava o aparelho sem sequer poder fazer ligações. A Vivo admitiu na época que chegou a procurar a Apple sobre o assunto e não obteve resposta. Veja como os brasileiros receberam a primeira versão do iPhone:

A saga para desbloquear um iPhone

Caso de pessoas que compravam o celular e não ligavam de não poder fazer telefonemas

Em março de 2008 as projeções eram de 105 mil usuários com o aparelho

iPhone 3G

A espera só acabou em 2008. O primeiro iPhone (já na sua segunda versão, o 3G) lançado oficialmente no Brasil chegou dia 26 de setembro, uma sexta-feira, como hoje. Ao contrário do iPhone 5, que foi lançado por quatros operadoras de celular, o iPhone 3G veio apenas através da Vivo e da Claro.

Em 2008 a grande questão era o preço – igual a hoje. A matéria do Link na segunda-feira seguinte ao lançamento explicava as diferenças de preços e planos e analisava quais eram as melhores opções:

Na análise do aparelho os pontos positivos eram a excelente navegação de web, os mapas, vídeos no Youtube e o player de música. Os principais defeitos eram a câmera de 2 megapixel, o fato de não gravar vídeos, a falta de MMS e a bateria, que não podia ser trocada.

Se o iPhone 5 é muito superior ao já ultrapassado 3G, ele pelo menos chegou antes no Brasil. O espaço de lançamento entre o iPhone 5 nos EUA e no Brasil foi de quase três meses. Em 2008 a situação foi um pouco mais rápida: lançado em julho nos EUA, ele já estava disponível no Brasil em setembro.

Comparativo de preços na época de cada lançamento:

iPhone 3G nos EUA: US$ 300 (16GB) / iPhone 5 nos EUA: US$ 650

iPhone 3G no Brasil: R$ 2,299 (16GB)/ iPhone 5 no Brasil: pode chegar até R$ 3 mil